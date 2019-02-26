«Автомобилист» — «Трактор»: букмекеры оценили шансы команд в первом матче серии

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ «Автомобилист» — «Трактор». Начало встречи 26 февраля 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Автомобилист» и предлагают поставить на екатеринбуржцев за 1.43 (69%). Шансы «Трактора» на победу оценены коэффициентом 6.70 (14%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.20 (17%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.30, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.66.



Коэффициент на итоговую победу «Автомобилиста» — 1.22, а на победу «Трактора» — 4.60. Наиболее вероятный счёт — 3:1 (9.10).



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