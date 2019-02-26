Роскомнадзор с 15 по 21 февраля заблокировал 3830 сайтов с азартными играми

Роскомнадзор заблокировал 3830 сайтов с азартными играми в период с 15 по 21 февраля, сообщает Betting Business Russia со ссылкой на сайт Rublacklist.



Среди заблокированных сайтов наибольшее количество «зеркал» бренда БК Parimatch — всего 406 доменов. Кроме того, заблокировано 297 ― Fonbet, 288 ― Zenitbet, 125 ― БК Leonbets, 91 ― Liga Stavok, 37 ― Olimp.



В этот же период Роскомнадзор заблокировал 2541 сайт с онлайн-казино, онлайн-лотереями и покер-румами.



Кроме того, в реестр заблокированных доменов внесено 45 сайтов, размещающих информацию о букмекерских конторах, казино, игровых автоматах, тотализаторе.

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