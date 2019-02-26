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Медведев разгромит Беранкиса на турнире в Дубае, убеждены эксперты

Медведев разгромит Беранкиса на турнире в Дубае, убеждены эксперты
Ставки

Российский теннисист Даниил Медведев в матче первого круга турнира категории АТР 500 в Дубае встретится с Ричардасом Беранкисом из Литвы.

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Ричардаса Беранкиса оценивается коэффициентом 5.30, победа с форой «+4,5» гейма — 2.04.

Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.18. На то, что он сумеет отыграть фору «-4,5» гейма, можно поставить за 1.76.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.78. Тотал больше 20,5 гейма оценён в 3.42.

Вероятность тай-брейка оценена в 2.81.

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