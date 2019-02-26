Согласно котировкам, «Локомотив» победит «Мольде» в товарищеском матче

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча «Локомотив» — «Мольде» (Норвегия). Начало встречи 26 февраля 2019 года запланировано на 20:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Мольде» за 3.38. Шансы «Локомотива» на победу оценены коэффициентом 1.82. Поставить на ничью можно за 3.74.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.54, а на ТМ 2,5 гола — за 2.52.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.55. Победа «Локомотива» всухую оценивается в 3.20.



Победа «Локомотива» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.88.



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