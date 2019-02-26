«Кардифф Сити» — «Эвертон»: ставка Пола Мерсона на АПЛ с коэффициентом 3.52

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ «Кардифф Сити» — «Эвертон». Начало встречи 26 февраля 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Ставки: победа «Эвертона» и тотал больше 2,5 мяча за 3.52.



«Большая игра для «Кардиффа». В прошлом туре они получили 1:5 от «Уотфорда», хотя до этого выиграли два матча подряд. Права на ошибку нет: «Саутгемптон» прибавил и сократил отставание от «Кардиффа» до минимума, а падать в зону вылета валлийцам явно не хочется.



«Эвертон» сейчас не шибко впечатляет: три поражения кряду с общим счётом 1:6, скучное 11-е место в таблице. И всё же состав у «ирисок» явно сильнее, так что поставлю на них. Серия неудач слишком затянулась», — сказал Пол Мерсон.