Аналитики: «Локомотив» победит «ХК Сочи» и во втором матче серии Кубка Гагарина

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/4 финала Западной конференции КХЛ «Локомотив» — «ХК Сочи». Начало встречи 27 февраля 2019 года запланировано на 19:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу ярославцев.



Букмекеры считают фаворитом «Локомотив» и предлагают поставить на ярославцев за 1.58 (61%). Шансы ХК Сочи» на победу оценены коэффициентом 5.15 (18%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.65 (21%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.23, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.70.



Коэффициент на итоговую победу «Локомотива» — 1.30, а на победу «ХК Сочи» — 3.74. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.50).



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