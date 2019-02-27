«Йокерит» сравняет счёт в серии плей-офф с московским «Динамо», думают эксперты

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ «Йокерит» — «Динамо М». Начало встречи 27 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу бело-голубых.



Букмекеры считают фаворитом «Йокерит» и предлагают поставить на «джокеров» за 2.11 (46%). Шансы «Динамо М» на победу оценены коэффициентом 3.00 (33%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.25 (21%).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.85, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.02.



Коэффициент на итоговую победу «Йокерита» — 1.67, а на победу «Динамо М» — 2.29. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.20).



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