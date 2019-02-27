«Челси» — «Тоттенхэм»: ставка Майкла Оуэна на дерби с коэффициентом 3.40

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 28-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 27 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Ставка: ничья за 3.40.



«Синие проиграли только одну из последних 32 домашних встреч против «шпор» во всех турнирах, хотя единственное поражение случилось в прошлом сезоне. Поражение «шпор» от «Бёрнли» в субботу стало огромным ударом по их титульным устремлениям, но пять-шесть очков отставания от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» — это критично, но не смертельно. Шансы остались скромными, но всё же осязаемыми.



Встреча обещает быть вязкой и чрезвычайно интересной. Лондонские дерби всегда приятно смотреть, и я чувствую, что на сей раз победителя не будет», — сказал Оуэн.