«Авангард» — «Ак Барс»: котировки на второй матч серии Кубка Гагарина

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи 27 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «ястребов».



Букмекеры считают фаворитом «Авангард» и предлагают поставить на «ястребов» за 2.18 (44%). Шансы «Ак Барса» на победу оценены коэффициентом 2.88 (34%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.25 (22%).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.90, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.96.



Коэффициент на итоговую победу «Авангарда» — 1.72, а на победу «Ак Барса» — 2.20. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.10).



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