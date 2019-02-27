«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 27 февраля.



Ставка: тотал меньше 236,5 очка за 1.92.



«Не совсем понятна линия букмекеров на общую планку результативности. В нынешнем сезоне команды встречались дважды. У себя дома «Денвер» победил 109-98, а в гостях одолел «Тандер» со счётом 105-98. Аналитики предлагают тотал 236,5 очка, естественно, логичнее смотрится низ. Обе команды входят в топ-10 по защитному рейтингу, а дополнительное напряжение и ответственность вряд ли поспособствуют высокому темпу.



Персонально оборонцы «Оклахомы» смотрятся предпочтительнее, однако в системе Майка Мэлоуна даже Никола Йокич приносит существенную пользу в собственной краске. «Наггетс» достойно обороняются на периметре, а отличительной чертой «Тандер» следует назвать огромное количество перехватов. «Денверу» придётся бережнее отдавать передачи, а Билли Доновану необходимо решить задачу по противодействию сербскому центровому.



Для верхового исхода необходимо, чтобы команды в среднем набирали по 59-60 очков за четверть. Знаком качества для серьёзных тренерских коллективов является умение варьировать темп. «Денвер» прекрасно понимает сильные стороны «Оклахомы», поэтому постарается максимально замедлить игру. В тягучем баскетболе эффективность Йокича останется на высоте, а вот польза Уэстбрука для «Тандер» существенно снизится».

В битве теневых фаворитов Запада «Денвер» переиграет «Оклахому» Джордж наберёт не менее 31 очка, «Наггетс» продолжат доминировать на щитах — в «Большом куше»