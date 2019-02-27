Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Барселона». Начало встречи 27 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск. Первый матч завершился вничью (1:1).
Букмекеры предлагают поставить на победу «Барселоны» за 2.38. Шансы «Реала» на победу оценены коэффициентом 2.96. Поставить на ничью можно за 3.74.
Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.49, а на ТМ 2,5 гола — за 2.55.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.44. Победа «Барселоны» всухую оценивается в 5.05.
Победа «Барселоны» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.78. Победа сине-гранатовых с форой «0» оценена в 1.77.
Проход «Барселоны» идёт за 1.70, проход «Реала» — за 2.21.
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».
«Реал» — «Барселона»: букмекеры назвали фаворита ответного матча Кубка Испании