Согласно котировкам, «Лион» победит «Кан» и выйдет в полуфинал Кубка Франции

Букмекеры назвали фаворита матча 1/4 финала Кубка Франции «Лион» — «Кан», который пройдёт сегодня, 27 февраля 2019 года. Начало запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры считают «Лион» фаворитом и предлагают поставить на хозяев за 1.29. Шансы «Кана» на победу оценены коэффициентом 10.50. Поставить на ничью можно за 5.90.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.65, а на ТМ 2,5 гола — за 2.38.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 2.20. Победа „Лиона“ с разгромным счётом оценена в 3.10.



Наиболее вероятный счёт — 2:0 (6.00). Проход «Лиона» идёт за 1.13, проход «Кана» — за 6.35.



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