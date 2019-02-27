«Челси» — «Тоттенхэм»: ставка Егора Титова на АПЛ с коэффициентом 2.10

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм» в 28-м туре АПЛ сезона-2018/19.



Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 2.10.



«Обе команды провели достаточно тяжёлые встречи в минувшие выходные. «Челси» дал бой «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги, не пропустил за 120 минут, для меня всё это было удивительно. Да, в итоге проиграли по пенальти, скандал ещё случился с заменой вратаря. Но по игре «Челси» показал, что с его обороной всё хорошо, если он на ней концентрируется.



«Тоттенхэм» сенсационно проиграл «Бёрнли». Не думаю, что кто-то ждал подобного, но это произошло. В обороне не лучшим образом лондонцы сыграли, теряли мощных нападающих соперника.



Думаю, обе команды будут не очень хорошо выглядеть физически. Маленькие перерывы между матчами. Расстройство от предыдущих результатов сыграет свою роль. Не жду яркого футбола. Для таблицы встреча важна. «Челси» сыграет близко к той манере, в которой он провёл матч с «Манчестер Сити». Не будет особенно раскрываться и «Тоттенхэм». Его в какой-то мере ничья может устроить. Так что я поставлю на «тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Титов.

После скандала с Кепой «Челси» не сможет победить «Тоттенхэм» Финал с «Сити» отнял у «Челси» слишком много сил, которых не хватит на «Тоттенхэм».