«Реал» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на «класико»

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Барселона». Это ответная игра 1/2 финала Кубка Испании сезона-2018/19.



Ставка: гол Лионеля Месси за 1.80.



«Ничья 1:1 на «Камп Ноу» оставляет неплохие шансы и тем, и другим. Думаю, фактор своего поля играет не первостепенную роль, особенно если посмотреть на результаты «Реала» и «Барселоны» в последнее время. Наверное, всё-таки стоит небольшое преимущество отдать «Барселоне», если брать последние встречи. Она с «Севильей» была неплоха, в великолепной форме Лионель Месси. У него залетает и с левой, и с правой. «Реал» же с большим трудом при посредственном содержании игры в матче с «Леванте» отскочил. Два забитых мяча с пенальти, один из которых очень сомнительный. Плюс в ворота «Реала» пенальти не поставили. Оставляет вопросы игра команды Солари, и это было после не самых удачных встреч с «Аяксом» и «Жироной».



Здесь Кубок, здесь шаг до финала, два шага до трофея. «Валенсия» и «Бетис», играющие в другой паре, абсолютно проходимые соперники. Можно сказать, что здесь играет скрытый победитель турнира.



Сложно давать прогнозы на такую игру. Можно сказать, что зайдёт вариант «обе забьют». Он напрашивается. Поверить в то, что «Барса» не забьёт «Реалу», слабо играющему в обороне, наивно. Месси не играл, когда победили «Реал» 5:1 в чемпионате. Он вышел только на замену в кубковой игре. Здесь, я думаю, он выйдет с первых минут. Когда не знаешь, что прогнозировать, а я здесь честно признаюсь в этом, лучше взять гол Лионеля Месси. Он идёт за неплохой коэффициент 1,8. Пенальти, штрафные, пусть они не идут в последнее время, с левой, с правой ноги он может забить. Гол для Месси в таком матче принципиален".