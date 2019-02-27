«Челси» — «Тоттенхэм»: котировки на лондонское дерби АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 28-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 27 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Челси» за 2.30. Шансы «Тоттенхэм Хотспур» на победу оценены коэффициентом 3.36. Поставить на ничью можно за 3.44.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.83, а на ТМ 2,5 гола — за 2.10.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.64. Победа «Челси» всухую оценивается в 4.20.



Победа «Челси» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.58. Самые вероятные авторы голов — Гарри Кейн и Гонсало Игуаин (по 2.40).



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