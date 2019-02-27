Аналитики: «Манчестер Сити» разгромит «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии

Букмекеры назвали фаворита матча 28-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи 27 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Вест Хэм Юнайтед» за 20.50. Шансы «Манчестер Сити» на победу оценены коэффициентом 1.16. Поставить на ничью можно за 9.10.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 1.86, а на ТМ 3,5 гола — за 2.06.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.99. Победа «Манчестер Сити» всухую оценивается в 1.99.



Победа «Манчестер Сити» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.54. Самый вероятный счёт — 4:0 в пользу «горожан» (6.60).



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