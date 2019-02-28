«Автомобилист» — «Трактор»: букмекеры оценили шансы команд во втором матче серии

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ «Автомобилист» — «Трактор». Начало встречи 28 февраля 2019 года запланировано на 17:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Автомобилиста».



Букмекеры считают фаворитом «Автомобилист» и предлагают поставить на екатеринбуржцев за 1.39 (70%). Шансы «Трактора» на победу оценены коэффициентом 7.30 (12%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.40 (18%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.30, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.66.



Коэффициент на итоговую победу «Автомобилиста» — 1.17, а на победу «Трактора» — 5.50. Наиболее вероятный счёт — 3:1 (9.00).



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»