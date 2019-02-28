ЦСКА разгромит «Витязь» во втором матче серии Кубка Гагарина, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/4 финала Западной конференции КХЛ ЦСКА — «Витязь». Начало встречи 28 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счет в серии 1-0 в пользу «армейцев».



Букмекеры считают фаворитом ЦСКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.23 (79%). Шансы «Витязя» на победу оценены коэффициентом 11.25 (8%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 7.20 (13%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.11, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.78.



Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.10, а на победу «Витязя» — 7.70. Наиболее вероятный счёт — 3:0 (8.30).



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