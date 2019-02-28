Игорный бизнес принёс бюджету Белгородской области в январе 588 тыс. рублей

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Белгородской области за январь 2019 года составила около 600 тыс. рублей. Об этом сообщается в отчёте, опубликованном на сайте Департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области.



Согласно отчёту об исполнении консолидированного бюджета, на 1 февраля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 588 тыс. рублей. Утверждённые бюджетные назначения на 2019 год составляют более 9 млн рублей.

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