«Химки» — «Олимпия Милан»: котировки на матч баскетбольной Евролиги

28 февраля в матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги встретятся «Химки» и «Олимпия Милан». Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Химкам» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.67. Шансы итальянского клуба оценены в 2.60, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.25.



Ставку на победу «Олимпии Милан» с учётом ОТ можно сделать за 2.44, а на победу «Химок» — за 1.61.



Коэффициент на ТБ 168,5 очка — 1.93, а на ТМ 168,5 очка — 1.91. Победа российского клуба с форой "-3,5" оценивается в 1.93, победа итальянцев с форой "+3,5" — в 1.91.



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