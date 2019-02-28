СКА — «Спартак»: букмекеры оценили шансы команд во втором матче серии

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/4 финала Западной конференции КХЛ СКА — «Спартак». Начало встречи 28 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счет в серии 1-0 в пользу красно-белых.



Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.29 (76%). Шансы «Спартака» на победу оценены коэффициентом 8.40 (11%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 6.80 (13%).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.75, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.15.



Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.13, а на победу «Спартака» — 6.55. Наиболее вероятный счёт — 4:1 (9.0).



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