«Сан-Антонио Спёрс» — «Детройт Пистонс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» — «Детройт Пистонс», который состоится 28 февраля.



Ставка: победа «Спёрс» с форой «-4,5» за 1.92.



«Составы близки к оптимальным. У «Детройта» в строю все основные исполнители, хозяевам не поможет лишь давно травмированный Мюррей. Букмекеры считают фаворитом именно «Сан-Антонио», здесь мы с ними согласны и заиграем фору «-4,5» на хозяев. С точки зрения недавних результатов выбор абсолютно нелогичный. За последние 8 матчей у «Пистонс» показатель 7-1, а у «Спёрс» диаметрально противоположный. С какой стати мы ставим на парней Поповича?



Во-первых, все матчи на указанном отрезке были для «Сан-Антонио» гостевыми, а в текущем сезоне «Спёрс» на выезде и дома – это две совершенно разные команды. Олдридж и компания уступили в родных стенах в семи поединках. Меньше на своём паркете проиграли лишь три коллектива во всей лиге («Наггетс», «Бакс» и «Рэпторс»). Сам «Детройт», несмотря на последние успехи, в гостях идёт с балансом 11-17 и крайне редко способен на равных бороться с соперниками уровня плей-офф.



В пределах «Эйти-энд-Ти-центра» остановить коллектив Поповича можно лишь при стечении сразу нескольких благоприятных обстоятельств, но минувшие неудачи заставят «Спёрс» выйти на площадку максимально сосредоточенными, по-спортивному злыми и мотивированными. Исторически, «Сан-Антонио» в последние годы практически постоянно оказывается сильнее «Детройта».

«Сан-Антонио» прервёт череду неудач и разберётся с «Детройтом» «Спёрс» переиграют «Пистонс» с форой «-4,5», Дерозан отдаст не менее 6 передач — в «Большом куше».