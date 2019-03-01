San Francisco Shock — Hangzhou Spark: ставка на киберспорт с коэффициентом 2.75

1 марта состоится киберспортивный матч Overwatch League между командами San Francisco Shock и Hangzhou Spark.



Ставка: победа Hangzhou Spark за 2.75.



«Hangzhou Spark оказались в центре внимания любителей Overwatch сразу, как только анонсировали свой состав. И дело не только в цвете их формы! Китайский коллектив имеет сбитый и сыгранный корейско-китайский состав, у руля которого стоит тренер Mask. Самыми известными его подопечными являются X6-Gaming, доминировавшие в Overwatch ещё во времена Overwatch APEX. Некоторые игроки X6-Gaming, кстати, перешли вместе с наставником под розовые знамёна Ханчжоу, а значит с химией в коллективе проблем не будет. Если бы не недавний проигрыш Houston Outlaws, то Hangzhou Spark можно было бы смело назвать фаворитами этого противостояния.



San Francisco Shock начали второй сезон OWL с разгромной победы над Dallas Fuel, однако на этом успехи коллектива кончились. Команда проиграла Гладиаторам из Лос-Анжелеса со счётом 2:3, а потом по ним катком проехались Vancouver Titans со счётом 3:1.



Наш выбор — победа Hangzhou Spark, несмотря на кэфы, на бумаге этот состав выглядит намного сильнее, чем San Francisco Shock. Однако, может произойти всё что угодно, так как мы только знакомимся с коллективом».