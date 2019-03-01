Аналитики: «Оренбург» победит «Анжи» в первом матче весенней части сезона РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 18-го тура РПЛ «Оренбург» — «Анжи». Начало встречи 1 марта 2019 года запланировано на 16:30 мск.



Аналитики считают «Оренбург» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.41. На победу «Анжи» можно поставить за 9.40, на ничью — за 4.32.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.07. Самый вероятный счёт — 1:0 (4.50).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.63. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.54.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.41, тотал меньше этого значения котируется за 1.63.



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