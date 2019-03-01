Бышовец: «Анжи» — это уже не хромая утка, а безногая. «Оренбург» победит

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 18 тура РПЛ сезона-2018/19 «Оренбург» — «Анжи».



Ставки: победа «Оренбурга» с форой (-1) за 1.80.



«Оренбург» добьётся победы, сомнений нет. Потому что дома – это раз. Для «Анжи», для южных людей, там играть будет непросто, ведь я не думаю, что там будет + 15 или +20. Дай, Бог, чтобы не -5. «Анжи» будет непросто адаптироваться — это два.



А потом махачкалинский клуб – это, по-моему, уже не хромая утка, а безногая. На ладан дышит команда, занимает чужое место. Я так думаю. Поэтому смело ставлю на победу оренбуржцев, которая вполне может быть и с разницей в пару мячей. Но лучший выход – ставить на победу с форой (-1)», — сказал Анатолий Бышовец.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»