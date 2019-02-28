«Чемпионат» получил BR Awards в номинации «Лучшее СМИ о букмекерстве»

«Чемпионат» стал победителем премии BR Awards 2019 в номинации «Лучшее СМИ о букмекерстве». Награду вручила известная российская теннисистка Екатерина Бычкова. От имени СМИ награду получил операционный директор Rambler Group Дмитрий Сергеев.



Результаты голосования объявили 28 февраля на торжественной церемонии BR Awards 2019, где собрались президенты лиг и федераций, владельцы и топ-менеджеры букмекерских контор, известные спортсмены, блогеры и селебрити.



В состав экспертного жюри премии вошли основатель «Рейтинга букмекеров» Паруйр Шахбазян, российский боксер-профессионал, управляющий партнер и организатор международного спортивного бизнес-форума Sport Leaders Global Forum Ростислав Плечко, экс генеральный директор ФК «Локомотив» Илья Геркус, председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов, прославленный теннисист Михаил Южный, операционный директор Rambler&Co Дмитрий Сергеев, а также другие спортсмены и эксперты букмекерской отрасли.