«Оренбург» — «Анжи»: прогноз Валерия Рейнгольда на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд дал прогноз на матч 18 тура РПЛ сезона-2018/19 «Оренбург» — «Анжи».



Ставки: победа «Оренбурга» всухую за 2.05.



«Фактор домашнего поля позволит «Оренбургу» проявить себя. Плюс ко всему команда оставила хорошее впечатление перед паузой в чемпионате. В «Анжи» тем временем идут кадровые перестановки в составе, также имеются заметные проблемы с зарплатой. Всё это должно сказаться. Думаю, «Оренбург» победит, причём сделает это довольно спокойно. Сомневаюсь, что «Анжи» сумеет отличиться», — сказал Валерий Рейнгольд.



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