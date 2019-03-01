Д. Денисова: развитие беттинг-отрасли в РФ после ЧМ-2018 вышло на новый уровень

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова высоко оценила влияние ЧМ-2018 на развитие игорной отрасли в стране.

«Прошлогодний чемпионат мира по футболу во многом спровоцировал бум пользовательской активности любителей ставок на спорт в России. Сложно сейчас оперировать цифрами, дабы не скатиться в субъективизм, но однозначно понятно, что развитие беттинг-отрасли у нас в стране после ЧМ-2018 вышло на совершенно новый уровень.

Многие спортивные болельщики стали интересоваться возможностью добавить адреналина при просмотре телетрансляций матчей, делая небольшие ставки. Массированная реклама БК во время ЧМ также логично спровоцировала рост интереса поклонников того же футбола», — сказала Дарина Денисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».