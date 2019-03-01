«Чемпионат» – лучшее СМИ, пишущее о букмекерах, по версии премии BR Awards

«Чемпионат» стал победителем премии BR Awards 2019 в номинации «Лучшее СМИ о букмекерстве». Из рук известной теннисистки Екатерины Бычковой награду получил основатель «Чемпионата», генеральный директор Rambler Group Дмитрий Сергеев.



Результаты голосования объявили вчера, 28 февраля, на торжественной церемонии BR Awards 2019, где собрались президенты лиг и федераций, владельцы и топ-менеджеры букмекерских контор, известные спортсмены, блогеры и селебрити.



«Спасибо коллегам за признание. «Чемпионат» всегда держал планку в качестве освещения букмекерства. Наш независимый взгляд стал экспертным мнением для сотен тысяч игроков, а одной из главных задач неизменно остаётся популяризация честности и открытости на букмекерском рынке в России», — заявил генеральный директор Rambler Group Дмитрий Сергеев.