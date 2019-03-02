Согласно котировкам, «Вашингтон Кэпиталз» проиграет «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 2 марта. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Нью-Йорк Айлендерс». Коэффициент на победу в основное время — 2.40, по итогам всей встречи — 1.87.



Шансы «Вашингтон Кэпиталз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.60, а с учётом овертайма — за 1.99.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.05. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 9.70.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.82, меньше 5,5 — за 2.03.



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