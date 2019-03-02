Natus Vincere — ENCE eSports: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

2 марта состоится киберспортивный матч IEM Katowice Major 2019 по CS:GO между командами Natus Vincere и ENCE eSports.



Ставка: победа Natus Vincere за 1.52.



«ENCE eSports была собрана в апреле 2018 года. Капитаном команды является Алекси “allu” Ялли, именно он координирует действия молодых талантов Йере “sergej” Сало и Алекси “Aleksib” Виролайнена. За короткое время команда смогла войти в топ-10 коллективов мира. Парни выиграли два крупных турнира StarSeries & i-League CS:GO Season 6 и DreamHack Open Winter 2018. Победа над Team Liquid стала скорее идеальным стечением обстоятельств, потому что на мейджоре ENCE eSports дважды проигрывали Renegades и один раз уступили HellRaisers.



Natus Vincere в свою очередь отыграли мейджор довольно стабильно. Украинская команда уверенно одолела G2 Esports, Team Vitality и AVANGAR. Конечно, стоит учитывать поражение от Team Liquid, но s1mple заявил, что в плей-офф команда сыграла бы лучше.



Особенно радует, что в игру включился Егор “flamie” Васильев, который выглядит божественно на этом турнире. Можно сказать, что “рожденным побеждать” крупно повезло, ведь в полуфинале они встретятся с тир-2 командой ENCE eSports. Прогноз — победа Natus Vincere. Матч не получится простым, но украинская пятерка находится в прекрасной форме и просто обязана выходить в финал».