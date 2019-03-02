«Тоттенхэм» — «Арсенал»: ставка Майкла Оуэна на дерби с коэффициентом 3.40

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 29-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало встречи 1 марта 2019 года запланировано на 15:30 мск.



Ставка: «Тоттенхэм Хотспур» победит и обе забьют за 3.40.



«Шпоры» выиграли пять из последних семи домашних матчей с «канонирами» в АПЛ и захотят исправиться за предыдущие две игры во внутреннем первенстве, которые закончились поражением. Тем временем «канониры» набрали за последнюю неделю шесть домашних очков. В случае победы отставание «Арсенала» от «шпор» станет минимальным.



Гости выиграли только одно из последних 16 дерби северного Лондона, как правило, хозяева эти матчи не проигрывают. «Арсенал» всё ещё плох за пределами «Эмирейтс», так что мой прогноз — П1 + обе забьют», — сказал Оуэн.