Аналитики: ЦСКА начнёт весеннюю часть РПЛ с победы над «Арсеналом» в Грозном

Букмекеры назвали фаворита матча 18-го тура РПЛ «Арсенал» — ЦСКА. Начало встречи 2 марта 2019 года запланировано на 14:00 мск. Матч пройдёт в Грозном в связи с недопуском стадиона в Туле за неудовлетворительное состояние газона.



Аналитики считают ЦСКА фаворитом. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.70. На победу «Арсенала» можно поставить за 5.40, на ничью — за 3.70.



Поставить на победу ЦСКА по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.60. Самый вероятный счёт — 0:1 (5.50).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.15. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.67.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.30, тотал меньше этого значения котируется за 1.65.



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