«Автомобилист» победит «Трактор» и в третьем матче серии, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита третьего матча 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ «Трактор» — «Автомобилист». Начало встречи 2 марта 2019 года запланировано на 15:00 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу «Автомобилиста».



Букмекеры считают фаворитом «Автомобилист» и предлагают поставить на екатеринбуржцев за 1.74 (57%). Шансы «Трактора» на победу оценены коэффициентом 4.35 (21%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.20 (22%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.27, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.68.



Коэффициент на итоговую победу «Автомобилиста» — 1.38, а на победу «Трактора» — 3.20. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.90).



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