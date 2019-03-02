«Реал» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на «класико»

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2018/19 «Реал Мадрид» — «Барселона».



Ставка: гол «Реала» в первом тайме за 1.90, тотал больше 3 мячей за 1.80.



«Ну что? Опять «класико», опять «Барселона» едет на «Сантьяго Бернабеу», но уже в рамках чемпионата Испании. Здесь диспозиция не такая, как в Кубке. В Кубке, как мы видели, результат абсолютно алогичный. Вообще, прогноз на «класико» – это не то чтобы пальцем в небо, но нечто похожее. Как «Реал» не забил? Удивительно просто. Как вообще «Барселона» умудрилась забить три, притом что она ударов по воротам нанесла даже меньше – один мяч Варан забил в свои ворота.



В чемпионате «Барселона» опережает «Реал» на 9 очков, один трофей «Реал» уже профукал. Остаются Лига чемпионов и чемпионат. «Реал» прекрасно понимает, что если он сейчас «Барселону» не обыграет, то как с ней потом на дистанции бороться? Там впереди ещё «Атлетико», который надо догонять, поэтому «Реалу» придётся рисковать.



Через два дня на третий играть непросто. Здесь надо как-то переключиться после неудачного матча в Кубке. Но если там цена ошибки была гораздо выше, то здесь «Реал» предложит сыграть «Барселоне» в более авантюрный футбол, в более дерзкий. На свой гол в первом тайме кубкового матча наиграл, я думаю, что придет какая-то компенсация в матче чемпионата.



Я бы предложил сыграть гол «Реала» в первом тайме. Он пока идёт с очень хорошим коэффициентом 1,90. Думаю, что этот коэффициент ещё будет обязательно провисать ближе к началу игры. Также мне кажется, что здесь должно быть много голов. Можно сыграть индивидуальный тотал «Реала» больше 1,5, но я бы взял общий тотал голов. «Реалу» надо рисковать, надо играть агрессивно, лезть вперед. «Барселона» может этим воспользоваться, но и сам «Реал» должен тер Штегена постараться пробить. Поэтому можете сыграть тотал больше 3 за неплохой коэффициент 1,80 либо посмелее – тотал больше 3,5".