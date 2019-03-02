«Торонто Рэпторс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс», который состоится 2 марта.



Ставка: индивидуальный тотал Кайла Лоури больше 8,5 ассиста за 2.10.



«Весь текущий сезон мы частенько брали различные ставки на низ Лоури в больших матчах, однако сейчас заиграем индивидуальный тотал больше 8,5 ассиста основного разыгрывающего канадцев за солидные 2.1. По сезону Кайл 9,1 раза помогает партнёрам отличиться, а в двух предыдущих встречах малыш раздал 10 и 11 передач соответственно.



«Рэпторс» обменяли Райта, Ванвлит травмирован, в запасе лишь Джереми Лин из толковых диспетчеров. Седьмому номеру «Торонто» придётся провести на паркете приличное количество минут, занимаясь опекой Лилларда и грамотным задействованием партнёров в нападении».

«Торонто» поможет «Портленду» сбавить обороты «Рэпторс» за счёт свежести переиграют «Трэйл Блэйзерс», Лоури отдаст от 9 передач — в «Большом куше».