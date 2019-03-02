«Реал» — «Барселона»: ставка Егора Титова на «класико» с коэффициентом 2.45

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Барселона» в 26-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставка: «Барселона» победит за 2.45.



«Честно говоря, очень удивлен, что на победу «Барселоны» сейчас такой же коэффициент, как и на кубковую игру. Думаю, «Барселона» всё всем показала. Даже Месси не забил, а у «Реала» шансов не было.



Что может измениться за эти дни? Это футбол, тут может случай сыграть роль. Но еще перед первой игрой я говорил, что «Барселона» — фаворит, она сильнее, у нее больше звезд. А «Реал» сейчас снова на спаде. Не думаю, что за несколько дней что-то кардинально изменится. Возможно, эта победа «Барсы» уже не будет такой убедительной, разгромной, но как минимум в один мяч она выиграет.



«Реал» сейчас не очень похож на топ-клуб. Не очень понятно, что с Бэйлом. Тренер не того калибра. Так что просто советую всем ставить на «Барселону». Думаю, 2:1 или 3:1 здесь будет», — сказал Титов.

«Барселона» продолжит трепать «Реал» на гостеприимном «Сантьяго Бернабеу» «Реал» вполне может зацепиться за очки, но совладать с атакой каталонцев едва ли удастся.