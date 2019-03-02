«Рубин» — «Ахмат»: котировки на матч 18-го тура РПЛ в Казани

Букмекеры назвали фаворита матча 18-го тура РПЛ «Рубин» — «Ахмат». Начало встречи 2 марта 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Аналитики считают «Рубин» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.40. На победу «Ахмата» можно поставить за 3.50, на ничью — за 2.90.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 4.10. Самый вероятный счёт — 0:0 (5.00).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.45. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.50.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 3.00, тотал меньше этого значения котируется за 1.35.



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