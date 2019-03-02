Букмекеры: «Бавария» победит «Боруссию М» в матче чемпионата Германии

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия М» — «Бавария». Начало встречи 2 марта 2019 года запланировано на 20:30 мск.



Букмекеры считают «Баварию» фаворитом и предлагают поставить на мюнхенцев за 1.59. Шансы «Боруссии М» на победу оценены коэффициентом 5.65. Поставить на ничью можно за 4.55.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 2.47, а на ТМ 3,5 гола — за 1.61.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.62. Победа мюнхенцев всухую идёт за 3.10.



Вероятность победы «Баварии» с разгромным счётом выражена коэффициентом 4.50.



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