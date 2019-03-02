«Реал» — «Барселона»: котировки на «класико»

Букмекеры назвали фаворита матча 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона». Начало встречи 2 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Барселоны» за 2.50. Шансы «Реала» на победу оценены коэффициентом 2.78. Поставить на ничью можно за 3.76.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.44, а на ТМ 2,5 гола — за 2.71. (Сделать ставку)



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.40. Победа «Барселоны» всухую оценивается в 5.60.



Победа «Барселоны» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.88. Победа сине-гранатовых с форой «0» оценена в 1.86.

Самые вероятные авторы голов — Лионель Месси (1.80) и Луис Суарес (2.40).

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».