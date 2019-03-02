В римском дерби «Лацио» — «Рома» обе команды забьют, убеждены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 26-го тура Серии А «Лацио» — «Рома». Начало встречи 2 марта 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ромы» за 2.89. Шансы «Лацио» на победу оценены коэффициентом 2.56. Поставить на ничью можно за 3.46.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.69, а на ТМ 2,5 гола — за 2.30.



Поставить на то, что обе команды сумеют забить, можно за 1.55. Победа «Лацио» всухую оценивается в 4.85.



Победа «Лацио» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 4.10.



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