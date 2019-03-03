Забит Магомедшарипов — Джереми Стивенс: ставка Р. Мазурова с коэффициентом 2.65

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC 235

Забит Магомедшарипов (Россия) — Джереми Стивенс (США), который состоится 3 марта.



Ставка: досрочная победа Магомедшарипова за 2.65.



«Забит абсолютно справедливо считается одним из ярких проспектов не только полулегкого веса, но и промоушена в целом. С первого появления в октагоне дагестанский мастер ушу-саньда принялся вытворять с соперниками такие вещи, которые вы вряд ли могли бы увидеть в самых крутых боевиках. Нестандартная и зрелищная ударная техника давно стала визитной карточкой российского бойца. Но плюс ко всему Забит научился великолепно бороться, что, впрочем, неудивительно, так как оттачивать эти навыки ему помогали такие монстры, как Френки Эдгар, который побеждал Стивенса, и его тренер Марк Генри.



Джереми Стивенс, безусловно, пока что самый опасный соперник на пути Забита. Очень мощный и агрессивный, обладает одиночным пушечным ударом. Его трудно перевести на канвас. Стивенс обладает большим опытом, нежели россиянин. В чем Джереми также уступает Забиту, хотя практически все соперники Магомедшарипова ему в этом проигрывают, так это длина рычагов. Для этой весовой категории Забит очень высокий. За счет антропометрии ему легче держать соперников на дистанции, расстреливая их издали.



За счет опыта, агрессии, давления и мощного удара Джереми вполне может дать достойный и конкурентный поединок Забиту. Но его поражение в прошлом поединке с Альдо говорит о том, что, быть может, лучшие годы Стивенса уже позади. По технике в стойке Джереми, при всем уважении, не сможет на равных вывозить против Забита. Сомнений в подготовке Магомедшарипова нет, он будет в лучшей форме. А раз так, то уповать на усталость Стивенс не сможет. Забит — фаворит в этом бою. Самое смешное, что он может выиграть у Джереми любым способом. А то, что победа достанется именно россиянину, мне видится наиболее вероятным исходом. Пусть это будет нокаут», — сказал Мазуров.