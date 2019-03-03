Согласно котировкам, Кучеров поможет «Тампе» победить «Оттаву» в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз», который состоится 3 марта. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Коэффициент на победу в основное время — 1.41, по итогам встречи — 1.21.



Шансы «Оттава Сенаторз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 6.20, а с учётом овертайма — за 4.70.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 5.65. Поставить на то, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров наберёт очки, можно за 1.32.



Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 13.25.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.42, меньше 5,5 — за 2.74.



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