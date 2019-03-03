«Уфа» — «Динамо»: котировки на матч 18-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 18-го тура РПЛ «Уфа» — «Динамо». Начало встречи 3 марта 2019 года запланировано на 11:30 мск.



Аналитики считают «Уфу» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.75. На победу «Динамо» можно поставить за 2.98, на ничью — за 2.88.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 4.50. Самый вероятный счёт — 0:0 (5.00).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.35. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.55.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.90, тотал меньше этого значения котируется за 1.38.



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