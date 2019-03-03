«Филадельфия Сиксерс» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз «Чемпионата» на НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», который состоится 3 марта.



Ставка: индивидуальный тотал Джимми Батлера больше 6,5 подбора за 2.00.



«В предстоящем сражении хозяевам не помогут Эмбиид, Бобан и Коркмаз, за «Голден Стэйт» не сыграет Джонс, под вопросом Томпсон, а Дюрант и Игуодала наверняка выйдут на паркет после пропущенной встречи с «Орландо». Букмекеры отдают предпочтение гостям, но «Уорриорз» сейчас выступают без особого желания. У лидеров «Голден Стэйт» есть различные мелкие повреждения, поэтому Стив Керр в первую очередь думает о здоровье своих баскетболистов.

Без Эмбиида и Бобана другим игрокам хозяев приходится активнее участвовать в борьбе на щитах. Увеличение нагрузки в данном компоненте коснулось и Батлера, чей тотал больше 6,5 подбора за двойку смотрится очень перспективно».