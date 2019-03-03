«Атлетико» одолеет «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании, думают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 26-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Начало встречи 3 марта 2019 года запланировано на 20:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Атлетико» за 2.18. Шансы «Реала Сосьедад» на победу оценены коэффициентом 4.00. Поставить на ничью можно за 3.16.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.66, а на ТМ 2,5 гола — за 1.54.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.14. Победа «Атлетико» всухую оценивается в 3.15.



Победа «Атлетико» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.45.



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