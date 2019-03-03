«Наполи» — «Ювентус»: котировки на центральный матч тура в чемпионате Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 26-го тура Серии А «Наполи» — «Ювентус». Начало встречи 3 марта 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ювентуса» за 3.28. Шансы «Наполи» на победу оценены коэффициентом 2.47. Поставить на ничью можно за 3.16.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.24, а на ТМ 2,5 гола — за 1.73.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.86. Победа «Наполи» всухую оценивается в 3.88.



Победа «Наполи» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.94. Самые вероятные авторы голов — Криштиану Роналду (2.42) и Аркадиуш Милик (2.75).



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