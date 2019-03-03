Согласно котировкам, «Валенсия» победит «Атлетик Б» в матче чемпионата Испании

Букмекеры назвали фаворита матча 26-го тура Примеры «Валенсия» — «Атлетик Б». Начало встречи 3 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Атлетика Б» за 4.15. Шансы «Валенсии» на победу оценены коэффициентом 2.14. Поставить на ничью можно за 3.15.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.55, а на ТМ 2,5 гола — за 1.58.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.09. Победа «Валенсии» всухую оценивается в 3.15.



Победа «Валенсии» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.34.



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