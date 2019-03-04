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«Вашингтон Уизардс» — «Миннесота Тимбервулвз»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

«Вашингтон Уизардс» — «Миннесота Тимбервулвз»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА
Ставки

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» — «Миннесота Тимбервулвз», который состоится 4 марта.

Ставка: индивидуальный тотал суммы очков, подборов и передач Брэдли Била больше 38,5 за 1.80.

«У «Тимбервулвз» и «Уизардс» среднее нападение, что с учётом приличного темпа позволяет набирать достаточно много очков, а в обороне оба коллектива часто халтурят, не успевают на подстраховку, экономят силы и редко оказывают серьёзное сопротивление. «Скамейки» «Вашингтона» и «Миннесоты» не назвать выдающимися, поэтому короткая ротация поспособствует определённому разгильдяйству в защите

Лидерские функции у хозяев возьмёт на себя, разумеется, Бил, чей тотал больше 38,5 пункта по сумме очков, подборов и передач мы также проверим. В феврале атакующий защитник «Вашингтона» только в графе результативность набирает в среднем по 30 баллов, но при этом не забывает делиться мячом с партнёрами и активно бороться на щитах. Брэдли проводит в среднем свыше 37 минут и в предполагаемом баскетболе с уклоном на атаку имеет отличные шансы на преодоление выставленного рубежа».

В битве «Вашингтона» и «Миннесоты» всё решат действия лидеров
«Уизардс» и «Тимбервулвз» воспользуются обоюдными проблемами в обороне — в «Большом куше».
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