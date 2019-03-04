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«Трактор» — «Автомобилист»: котировки на четвёртый матч серии Кубка Гагарина

«Трактор» — «Автомобилист»: котировки на четвёртый матч серии Кубка Гагарина
Ставки

Букмекеры назвали фаворита четвертого матча 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ «Трактор» — «Автомобилист». Начало встречи 4 марта 2019 года запланировано на 17:00 мск. Счёт в серии 3-0 в пользу «Автомобилиста».

Букмекеры считают фаворитом «Автомобилист» и предлагают поставить на екатеринбуржцев за 1.73 (57%). Шансы «Трактора» на победу оценены коэффициентом 4.40 (21%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.25 (22%).

По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.39, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.62.

Коэффициент на итоговую победу «Автомобилиста» — 1.38, а на победу «Трактора» — 3.20. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.00).

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